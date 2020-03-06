مياه الفيوم تحقق المراكز الأولى فى مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة حققت مراكز أولى فى مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بمشاركة 9 شركات بالوجه القبلى تمثل شركات مياه (الجيزة، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، وأسيوط)، والتى تضمنت محورين هما ( كيفية التعامل مع تسريب غاز الكلور) و ( مسابقة الأماكن المغلقة والمحصورة ) من أجل الارتقاء بمستوى أداء العاملين ومهاراتهم فى مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط .





وأكد اللواء هشام درة أن الشركة حققت المركز الأول فى مسابقة جماعى السيطرة على تسريب الكلور كما حصلت على المركز الثانى فردى فى مسابقة تسرب الكلور كما حصلت الشركة على المركز الأول فى مسابقة المهارات الفردية النسبية هذا بجانب تحقيق المركز الخامس فى مسابقة الدخول للأماكن المغلقة .









وقال رئيس مجلس الإدارة إن الشركة لا تتوانى فى توفير كافة سبل الدعم والمساندة من أجل الارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركة حتى تكون المشاركة فى كافة المسابقات على مستوى الشركات التابعة تكون مشاركة فاعلة وتحقيق المراكز الأولى وليست المشاركة الشرفية لأننا نملك كافة المقومات البشرية التى تؤهلنا للنجاح ورفع راية الشركة خفاقة بين الشركات .



