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رياضة

منسق صن داونز يكشف خطة موسيماني لتخطي الأهلي

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:45 ص
صن داونز
صن داونز
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محمد رشاد
أكد خالد علي، المنسق الإعلامي لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن فريقه أغلق تماما ملف مباراة الذهاب أمام الأهلي في القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر بعد غد السبت، بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجنوب إفريقيا.

وأضاف خالد علي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج جمهور التالتة، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2، اليوم: "مباراة الذهاب لفريق صن داونز أغلقت، لو سنفكر في هذه المباراة لن نصل للذي نريده في المباراة المقبلة أمام الأهلي".


وواصل: "مواجهة الخمسة لن تتكرر مرة أخرى، الأهلي تفوق في الشوط الأول باستاد القاهرة، هناك الشوط الثاني في جنوب إفريقيا ، أرى أن الفريق الذي سيكون الأجهز بدنيًا ونفسيًا، هو الذي سيفوز ببطاقة الترشح للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا".

وأشار: "موسيماني دائمًا يجلس مع لاعبيه ويضع لاعبي الأهلي كهدف أمامه، ودائمًا في المؤتمرات الصحفية يذكر اسم الأهلي".

استطرد: "إنه يضع الأهلي هدفا أمامه يجب أن يصل له، موسيماني هذه السنة السابعة له مع صن داونز، ويحفظ لاعبيه طريقة لعبه الهجومية، ولا يحب الطريقة الدفاعية ، الشوط الثاني في لقاء الأهلي بالقاهرة عندما لعب بطريقة دفاعية خسر المباراة".

أضاف: "الأهلي ليس فريقا عاديا، لقد حصل على 8 دوري أبطال إفريقيا، وآخر ثلاث سنوات وصل للنهائي مرتين، لكن صن داونز حصل على البطولة مرة واحدة".

اختتم: "في الـ90 دقيقة سأكون مع صن داونز هذا عملي، بعد المباراة أكون مع الأهلي، لو الأهلي تأهل سأكون سعيد بتأهله وفي صن داونز يعلمون ذلك، لو لم يحالفنا التوفيق مبروك للأهلي وأريده أن يفوز بالبطولة".
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