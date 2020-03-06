إسماعيل يوسف: نثق في قدرة لاعبي الزمالك على تخطي الترجي وضغط الجماهير لن يؤثر علينا

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفريق الذي يسيطر على وسط الملعب في مواجهة الأبيض مع الترجي، ستكون النتيجة لصالحه.





ومن المُقرر أن يلتقي الزمالك مع الترجي، مساء اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال يوسف خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "مباراة صعبة جدًا ونحترم الترجي وجمهور تونس الشقيق، ولكن أيًا كان عدد الجمهور في المدرجات، الجمهور لن ينزل يلعب".





وأضاف: "طريقة اللعب ستتحكم في مجريات المباراة، معركة وسط الملعب ستفرق معنا كثيرًا جدًا، ومن يسيطر على وسط الملعب ستكون المباراة لصالحه".





وتابع: "نثق في أبطالنا أنهم سيديرون المباراة مثل ما نريد، والتوفيق لكارتيرون وتشكيله وتغيراته".





وواصل: "الزمالك لديه مجموعة كبيرة الخبرات، ولعبت في أجواء أكثر إثارة من تونس، والمباريات الخارجية كلها في أمور صعبة، مثل مواجهة النجم الساحلي في الكونفدرالية العام الماضي بنصف نهائي البطولة".





وأكمل: "الجمهور عندما يكون 60 ألفا لن يخيف اللاعبين، وعودة يوسف أوباما ورقة رابحة لكارتيرون، لا يوجد ما يقلقني ومتأكد أنهم سيلعبون بنفس الروح والحماس والجدية، وأثق في كل اللاعيبه، مشيرًا أن هذه المباراة هي مفتاح الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا".





يُذكر أن الزمالك كان قد حقق الانتصار على الترجي، في مواجهة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بنتيجة 3-1.