AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير مرتضى: مطمئن على الزمالك أمام الترجي وساسي وبن شرقي دورهما مؤثر

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:00 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
محمد رشاد
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن مواجهة الترجي التونسي سيكون لها أهميتها الخاصة.

ويلتقي الزمالك والترجي التونسي، في المباراة المُقرر إقامتها في التاسعة من مساء غد الجمعة، في إياب دور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على استاد رادس.

وأضاف أمير مرتضى خلال لقاءه عبر قناة الزمالك مساء اليوم الخميس: "الترجي فريق كبير، ويجب أن نعطي له وضعه وأهميته، خصوصًا أننا قابلناه مرتين في حوالي 10 أيام، واللاعبون أصبحوا يحفظون بعضهم، هم فريق كبير وعلى ملعبهم ووسط جماهيرهم، فازوا بالبطولة آخر موسمين، ويجب أن نركز بشدة".

وواصل: "نحن في كامل تركيزنا وكارتيرون يستعد مع الفريق بدنيا ونفسيا واستشفائيا، والتوفيق يكون في الملعب، نعلم سيكون هناك ضغوط غدًا وجمهور كبير، والجماهير حزينة من الخسارة مرتين أمام الزمالك، وإن شاء لله نتأهل من تونس".

وعن الأخبار غير الصحيحة التي يتم تداولها بشأن الزمالك مؤخرًا، رد قائلًا: "لا أحد يتحدث عن أحد غير ناجح، نحن ناجحين على مستويات كثيرة، الهدف أن يتم تشتيت اللاعبين وفقد تركيزهم، ولكن نحن في كامل تركيزنا على لقاء غدًا، والشائعات هدفها تشتيت الزمالك قبل موقعة الترجي".

استكمل: "اتحدث مع اللاعبين بشكل فردي وأقوم بتأهيلهم، وأتحدث مع فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي، وأوناجم، خصوصًا لأنهم من شمال إفريقيا، واللاعبون احتفلوا بعيد ميلاد شيكابالا، وإن شاء الله نحتفل به بعد الصعود غدًا".

واختتم حديثه قائلا: "مطمئن على الزمالك قبل مواجهة الترجي، كان خوفي بعد السوبر الإفريقي، كان يُقال أن الزمالك بعد أي بطولة ثقته تقل ولكن الفريق استطاع تغيير هذا المفهوم، وظهروا بشخصية كبيرة وكان لديهم رغبة أن يؤكدوا الفوز".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول قرار من إدارة الزمالك بعد إنهاء أزمة ملعب السوبر الأفريقي

أمير مرتضى: مباراة الزمالك والترجي نهائي مبكر للبطولة وتعثرنا استثناء

أمير مرتضى: هزيمة الإسماعيلي دافع للاعبين ونتمنى تطبيق الـ var في أسرع وقت

أمير مرتضى يكشف سبب تعاقد الزمالك مع عدد كبير من اللاعبين سنويا

هاني زادة في تونس لترتيب استقبال بعثة الزمالك.. غدًا

أمير مرتضى يكشف آخر استعدادات الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

ترشيحاتنا

فجر السعيد لـ مرددي الشائعات: أنا في مصر والعدو محروق منها

خبير: إثيوبيا تسعى إلى بيع مياه نهر النيل.. فيديو

فيديوجراف.. أمير قطر حامل لفيروس كورونا

إسلام صادق يعلن مفاجأة عن سيد عبدالحفيظ

نيفين جامع لـ صدى البلد: ميكروباص رانيا محمد رسالة حب وتأييد من الرئيس للشباب الطموح

جمال عبدالحميد: حسام البدري كان «استبن» لـ إيهاب جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل

40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي

جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور