أمير مرتضى: مطمئن على الزمالك أمام الترجي وساسي وبن شرقي دورهما مؤثر

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن مواجهة الترجي التونسي سيكون لها أهميتها الخاصة.





ويلتقي الزمالك والترجي التونسي، في المباراة المُقرر إقامتها في التاسعة من مساء غد الجمعة، في إياب دور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على استاد رادس.





وأضاف أمير مرتضى خلال لقاءه عبر قناة الزمالك مساء اليوم الخميس: "الترجي فريق كبير، ويجب أن نعطي له وضعه وأهميته، خصوصًا أننا قابلناه مرتين في حوالي 10 أيام، واللاعبون أصبحوا يحفظون بعضهم، هم فريق كبير وعلى ملعبهم ووسط جماهيرهم، فازوا بالبطولة آخر موسمين، ويجب أن نركز بشدة".





وواصل: "نحن في كامل تركيزنا وكارتيرون يستعد مع الفريق بدنيا ونفسيا واستشفائيا، والتوفيق يكون في الملعب، نعلم سيكون هناك ضغوط غدًا وجمهور كبير، والجماهير حزينة من الخسارة مرتين أمام الزمالك، وإن شاء لله نتأهل من تونس".





وعن الأخبار غير الصحيحة التي يتم تداولها بشأن الزمالك مؤخرًا، رد قائلًا: "لا أحد يتحدث عن أحد غير ناجح، نحن ناجحين على مستويات كثيرة، الهدف أن يتم تشتيت اللاعبين وفقد تركيزهم، ولكن نحن في كامل تركيزنا على لقاء غدًا، والشائعات هدفها تشتيت الزمالك قبل موقعة الترجي".





استكمل: "اتحدث مع اللاعبين بشكل فردي وأقوم بتأهيلهم، وأتحدث مع فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي، وأوناجم، خصوصًا لأنهم من شمال إفريقيا، واللاعبون احتفلوا بعيد ميلاد شيكابالا، وإن شاء الله نحتفل به بعد الصعود غدًا".





واختتم حديثه قائلا: "مطمئن على الزمالك قبل مواجهة الترجي، كان خوفي بعد السوبر الإفريقي، كان يُقال أن الزمالك بعد أي بطولة ثقته تقل ولكن الفريق استطاع تغيير هذا المفهوم، وظهروا بشخصية كبيرة وكان لديهم رغبة أن يؤكدوا الفوز".