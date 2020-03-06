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رياضة

هاشتاج #نرفض_استقالة_تركي يتصدر تويتر .. ومغردون: حقك علينا

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:30 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #نرفض_استقالة_تركي وذلك رفضا لاستقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بعد إعلانه للمرة الثانية تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية المارد الأحمر.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: مش عيب اننا نخليه يدعم النادى طالما هو رئيس شرفى المهم انه قال  انا من جمهور النادى الاهلى..الاهلى في بيان قال اننا منقدرش نقبل استقالة او نقدر نقيل حد من الرئاسة الشرفيه فا الموضوع سهل اطلع قول نفس الكلام اننا مش هنقبل الاستقالة وانت واحد مننا ومشجع اهلاوى اهلا بيك ونقعد مع بعض في اقرب وقت ونحط اسس ومشاريع نمشى عليها والكل مستفيد.


‏‎بينما قال له آخرون: تركي أثبت للجمهور انه بيحب الاهلى لازم احنا كمان نتمسك بيه..‏تركى قبل كدة قال مش لو كل الفلوس اللي دفعتها على بيراميدز كنا عملنا بيها ستاد  للأهلي يعني كل تصريحات الراجل بتبين انه فعلا بيحب الاهلى..‏‎#نرفض_استقالة_تركي.

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