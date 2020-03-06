رامي صبري: لم أخش طرح أغنيتي الأخيرة فى توقيت ألبوم عمرو دياب الجديد .. فيديو

قال الفنان رامي صبري، إنه زملكاوي ولا يمكن أن يتخلى عن تشجيع فريقه المفضل مهما حدث فهو يقف بجانبه فى الهزيمة قبل الانتصارات وهو متمسك بتشجيع الزمالك جدا.





وأضاف صبري خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن ألقاب المطربين جزء من تسويقهم لنفسهم خلال مشوارهم الفني.





وقال إنه لم يخش طرح أغنيته الأخيرة فى توقيت طرح ألبوم عمرو دياب الجديد، مضيفا أن كل مطرب له شعبيته وجمهوره وأن هذا لا يؤثر على نجاح أغنيته من فشلها.





وأوضح صبري، أن السوق المصري كبير جدا ويحتاج طرح الكثير من الأغاني الجديدة، مشيرا إلى أن الجمهور يحتاج سماع المطرب المفضل له طوال العام.





وأشار إلى أنه لن يصدر ألبومات جديدة أخري فى عام 2020 وسيكتفي بالسينجل، مضيفا أنه يحاول دائما على عمل أغان ناجحة ومعبرة لجمهوره العظيم.