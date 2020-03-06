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توك شو

اخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يستجيب لسيدة ويوفر لها ميكروباص.. ووزير القوى العاملة: الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه..قريبا

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، مساء أمس الخميس مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها تلقت توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل لتوفير سيارة ميكروباص لسيدة تدعى رانيا محمد تعمل سائقة ميكروباص .

قالت رانيا سائقة الميكروباص الذي أهداها الرئيس السيسي ميكروباص، إنها سعيدة جدا بالسيارة التى أهداها لها الرئيس عيد الفتاح السيسي.

قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن المجلس القومي للأجور يجتمع لوضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص وإقرار العلاوة الدورية؛ مشيرا إلى أن الحد الأدني للأجور يصل قريبا إلى 2000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع الخاص.

أكد مصطفى كامل نقيب الموسيقيين السابق أنني كنت أتمنى من الفنان هاني شاكر النقيب الحالي أن يقوم بعمل لجنة من خارج النقابة وذلك لمعايير كثيرة يتم التقييم على أساسها وهي ليست من اختصاصاتي.

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه في احداث 2011  توجه عشرات الآلاف إلى القصر الجمهوري وكان هناك تخوف  من اقتحام المتظاهرين للقصر، ومبارك وافق على الفور بمقترح التنحي عن الحكم  بدون مناقشة وقال المهم هو أمن مصر واستقرارها.

قالت الدكتورة شيم حمزة، نائبة رئيس الحجر الصحي، إن فيروس "كورونا" من ضمن عائلة الفيروسات التي انطلقت في عام 2003، والتي كانت بدايتها فيروس "سارس"، الذي أصاب 8000 شخص توفي منهم 800، بنسبة 10%.

كشف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جامعة القاهرة في سبتمبر 2014.
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