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عبدالهادي مصباح: مضاعفات كورونا لا تظهر إلا لمن يعانون من ضعف المناعة

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الكمامات المستخدمة فى الأسواق هذه الأيام غير مجدية، لافتا إلى أن ضرورة أن يقوم المواطنين بتقوية جهازهم المناعي لمواجهة جميع الفيروسات.

وتابع مصباح خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر مقدمة برنامج "48 ساعة" والمذاع عبر قناة "المحور"،:"الجهاز المناعي إذا تعرض لاي فيروسات تخرج اجسام مضادة لمواجهة هذا التلوث، لذلك من الاهمية بمكان ان يكون الجهاز المناعي حاضر ونشط خلال هذه الأيام لمواجهة أخطر الفيروسات انتشارا الا وهو وكورونا.

وأشار استاذ المناعة إلى أن فيروس كورونا مثل أي فيروس، لا تظهر مضاعفاته إلا لمن يعانون ضعف المناعة، ولا يعد الأشرس حتى اللحظة الراهنة، مقارنة بغيره.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تتعامل معه بحذر، حتى لا تكرر أخطاءها في التعامل مع إنفلونزا الخنازير، وظهوره قد يكون له عدة أسباب منها احتمالات لتحقيق خسائر اقتصادية لدول، أو مكاسب اقتصادية لشركات، أو لتشتيت الانتباه عن قضايا سياسية معينة.
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