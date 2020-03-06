طارق العشري يكشف فرص المصري في تخطي عقبة نهضة بركان بالكونفدرالية

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أن هناك أملا كبيرا فى تأهل فريقه على حساب نظيره نهضة بركان المغربي في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.





وقال العشري في تصريحات تلفزيونية: "أمل المصري في التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية قائم، سنلعب بكل جدية لتجاوز نهضة بركان رغم التعادل في لقاء الذهاب".





وتابع: "فرص كريم العراقي في المشاركة كبيرة جدا قررنا الدفع بالحارس الصاعد محمد شحاتة نظرا لغياب مسعود وأحمد عبد الفتاح".





وعن المهاجم المخضرم للفريق المغربي ياجور قال: " المهاجم محسن ياجور صاحب ثنائية لقاء السويس من أبرز نقاط القوة في نهضة بركان".





واختتم حديثه قائلا: "نقدر جيدا أننا نخوض لقاء النهضة كممثلين للكرة المصرية وليس للمصري فقط نهضة بركان من الأندية الممتازة والدليل وصوله لنهائي النسخة السابقة".







