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محافظات

أمطار غزيرة والبرق والرعد يغزو شوارع الغربية ورفع حالة الطوارئ لتأمين المواطنين

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:15 ص
أمطار و برق
أمطار و برق
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احمد علي
شهدت عدد من مراكز ومدن محافظة الغربية هطول أمطار غزيرة ، ومتوسطة في درجات الحرارة  فضلا عن شيوع البرق والرعد في السماء مما دفع المواطنين الي ارتداء الملابس الثقيله خشيه التعرض للنزلات البرد.

وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

كما اعطي الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس وأسفل الكباري حال تجمعها، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.

كما أعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق علي مستوي قري الوحدات المحلية .
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