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رياضة

كأس فرنسا .. سانت إيتيان يخطف فوزا قاتلا أمام رين والجماهير تقتحم الملعب

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق سانت إيتيان فوز بالوقت القاتل أمام رين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "رين" ضمن نصف نهائي كأس فرنسا.

تقدم مباي نيانج بهدف لرين في الدقيقة 33، ثم تعادل سانت إيتيان عبر لاعبه تيموثي كولودزيزاك في الدقيقة 43.

ومنح رياض بودبوز هدف الفوز لإيتيان في الدقيقة 90، لتقوم الجماهير لأرضية بالنزول إلى الملعب احتفالا بالهدف القاتل وخطف بطاقة العبور التاريخية.

وتأهل سانت إيتيان إلى نهائي كأس فرنسا، ليضرب موعد مع باريس سان جيرمان يوم 25 أبريل المقبل.

ويعد سانت إيتيان ثالث أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس فرنسا برصيد 6 ألقاب يعود آخرها لنسخة 1977.

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