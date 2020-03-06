AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نسب مشاهدة هيعيش يفتكرني لـ عمرو دياب ..فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق ابراهيم
حققت اغنية هيعيش يفتكرني لـ عمرو دياب 4 ملايين مشاهدة بعد مرور قرابة شهر على طرحها بموقع يوتيوب من البومه الجديد سهران.

الأغنية من ألبوم عمرو دياب الجديد سهران، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، لتصبح الأغنية الأعلى استماعا في ألبومه.

وتضمن الألبوم 16 أغنية، منها 12 أغنية جديدة، هي: "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك، إضافة إلى 4 سبق طرحهم من قبل، وهما: "يوم تلات، قدام مرايتها، بحبه، أول يوم في البعد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر حسين يعلق على أغانيه في ألبوم عمرو دياب الجديد سهران

طرح ألبوم سهران لـ عمرو دياب كاملا على أنغامي

عزيز الشافعي يكشف لـ صدى البلد كواليس ألبوم عمرو دياب الجديد

عمرو دياب يروج لألبومه "سهران" على انستجرام

هذه الأغنية الأعلى استماعا في ألبوم عمرو دياب الجديد.. فيديو

عمرو دياب يدخل قائمة تريند يوتيوب بـ هيعيش يفتكرني.. فيديو

ترشيحاتنا

جمال عبد الحميد يفتح النار على حسن شحاتة .. تفاصيل

خبير: إثيوبيا تسعى إلى بيع مياه نهر النيل.. فيديو

هروب زوج نانسي عجرم.. تطور خطير في قضية قتيل الفيلا

أخبار الزمالك.. كارتيرون يتحدث عن استعدادات الزمالك لمباراة الترجي.. وخسارة جديدة للأبيض

يا جماله .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا برقصتها.. فيديو

فجر السعيد لـ مرددي الشائعات: أنا في مصر والعدو محروق منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل