نسب مشاهدة هيعيش يفتكرني لـ عمرو دياب ..فيديو

حققت اغنية هيعيش يفتكرني لـ عمرو دياب 4 ملايين مشاهدة بعد مرور قرابة شهر على طرحها بموقع يوتيوب من البومه الجديد سهران.
الأغنية من ألبوم عمرو دياب الجديد سهران، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، لتصبح الأغنية الأعلى استماعا في ألبومه.
وتضمن الألبوم 16 أغنية، منها 12 أغنية جديدة، هي: "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك، إضافة إلى 4 سبق طرحهم من قبل، وهما: "يوم تلات، قدام مرايتها، بحبه، أول يوم في البعد".