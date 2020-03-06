نسب مشاهدة هيعيش يفتكرني لـ عمرو دياب ..فيديو

حققت اغنية هيعيش يفتكرني لـ عمرو دياب 4 ملايين مشاهدة بعد مرور قرابة شهر على طرحها بموقع يوتيوب من البومه الجديد سهران.





الأغنية من ألبوم عمرو دياب الجديد سهران، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، لتصبح الأغنية الأعلى استماعا في ألبومه.



