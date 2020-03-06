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أخبار العالم

إصابة نائب في البرلمان الفرنسي بفيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء أمس الخميس، عن إصابة نائب في البرلمان الفرنسي بفيروس كورونا بالإضافة لموظف آخر في الجمعية الوطنية.

وقال إن الفحوصات الطبية أظهرت أن نائبا في البرلمان عن حزب "الجمهوريون" يحمل فيروس كورونا بالإضافة لموظف يعمل داخل الجمعية الوطنية فيما زال موظف آخر يخضع للفحوصات للاشتباه بحمله للفيروس.

وأشار إلى أن حالة نائب البرلمان الصحية خطرة للغاية، حسب وكالة "سبوتنيك" الإخبارية. 

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية في وقت سابق اليوم عن تسجيل 423 حالة إصابة بفيروس كورونا وعن تسجيل 7 وفيات.

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