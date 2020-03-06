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فن

متابع لـ محمد هنيدي: أنت هلس ..والأخير يرد: أنا يلا من عين شمس

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:15 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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مصطفى كرم
مازح الفنان محمد هنيدي أحد متابعيه عبر تويتر من خلال الرد عليه بتغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان أحد المتابعين غرد ل محمد هنيدي قائلا "‏‎والله يا هنيدي انت هلس ومش فالح الا في الهلس".

ليرد عليه هنيدي في تغريدة أخرى قائلا: "‏انا يلا من عين شمس".

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه وجاءت الردود بين "‏‎هنيدى مطير الجبهات" و "‏‎اضرررب كماان عايز اتووب" و "‏‎انت قمر يا هنيدي مش هلاس".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.


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