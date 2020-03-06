متابع لـ محمد هنيدي: أنت هلس ..والأخير يرد: أنا يلا من عين شمس

مازح الفنان محمد هنيدي أحد متابعيه عبر تويتر من خلال الرد عليه بتغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكان أحد المتابعين غرد ل محمد هنيدي قائلا "والله يا هنيدي انت هلس ومش فالح الا في الهلس".
ليرد عليه هنيدي في تغريدة أخرى قائلا: "انا يلا من عين شمس".
وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه وجاءت الردود بين "هنيدى مطير الجبهات" و "اضرررب كماان عايز اتووب" و "انت قمر يا هنيدي مش هلاس".
وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.