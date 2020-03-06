متابع لـ محمد هنيدي: أنت هلس ..والأخير يرد: أنا يلا من عين شمس





وكان أحد المتابعين غرد ل محمد هنيدي قائلا "‏‎والله يا هنيدي انت هلس ومش فالح الا في الهلس".





ليرد عليه هنيدي في تغريدة أخرى قائلا: "‏انا يلا من عين شمس".





وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه وجاءت الردود بين "‏‎هنيدى مطير الجبهات" و "‏‎اضرررب كماان عايز اتووب" و "‏‎انت قمر يا هنيدي مش هلاس".





وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.









مازح الفنان محمد هنيدي أحد متابعيه عبر تويتر من خلال الرد عليه بتغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.