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مرأة

6 مارس.. شخصية اليوم في علم الأرقام ونصيحة الأبراج

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 4 مارس، وفقا لعلم الأرقام.



إذا كنت مولودا في يوم 6 مارس فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس وانفعالي ولديك طبيعة متحمسة. كما أنك ودود وتتعلق بعائلتك، وفي العمل تتميز بمهنية عالية.



نصيحة: يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
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