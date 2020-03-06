توقعات الأبراج وحظك اليوم 6/3/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم 6 مارس 2020









الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مثالي لتحديد هدفك وتنمية ما تملك وتخطط لمستقبلك بدقة.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية وجرأة في التعبير عن مشاعرك ويعدك الفلك أيضا بأوقات حلوة مع الأحباب.









الحمل من21/3 إلى 20/4 عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية. مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمدك القمر بالنشاط والرغبة في التجويد وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. فلا تتردد في إطلاق أفكارك.









الحوت من 20/2 إلى 20/3 مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك قوة ويساعدك ذلك على إنجاز واجباتك وملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا. عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقتك بالآخرين.





الدلو من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا: قد تتعرض علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك للمنغصات وعليك بالصبر واعتمد اللباقة. ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر.















الثور من 21/4 إلى 21/5 مهنيا واجتماعيا: اليوم تميل لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة. عاطفيا وعائليا: القمر المعاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة وإذا كان هناك لقاء عاطفي أو عائلي عليك أن تنسى المضايقات.





القوس من 23/11 إلى 21/12 مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يلائمك ويبعث الحماس في قلبك ويحفزك. عاطفيا وعائليا: يوم مميز يحمل لك الحظ والحب ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.









الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مثالي لتحديد هدفك وتنمية ما تملك وتخطط لمستقبلك بدقة. عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية وجرأة في التعبير عن مشاعرك ويعدك الفلك أيضا بأوقات حلوة مع الأحباب.





العقرب من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا واجتماعيا: القمر معاكس.. كن صبورا وتحكّم في حساسيتك وابتعد عن العصبية. مهنيا: معاكسة القمر تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك وتركيزك مهما كانت الاستفزازات.



الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تحقيق مزيد من الانفتاح. عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة إيجابية وتشعر بالسعادة وتنعم بتوافق حقيقي مع محيطك.

العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وانخفاض طاقتك اليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة وعليك بتنظيم جهودك. عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تكون أكثر حذرا والزم الكتمان، كما أن ملاحظتك للتفاصيل الدقيقة تجعلك ترى الصورة بوضوح.

الأسد من 23/7 إلى 22/8 صحيا وعاطفيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالنشاط ويمنحك سحرا وجاذبية. مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.



السرطان من 22/6 إلى 22/7 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. واليوم عليك أن تكون حذرا في الحسابات التجارية والمادية وأيضا انتبه في إدارة أمورك المهنية. عاطفيا واجتماعيا: قد تميل اليوم للتسرع في ردود أفعالك أو مقاومة كل شيء وكل شخص.. حاول أن تكون لبقا ومرنا.

الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك. عاطفيا واجتماعيا: تعدك الكواكب بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.









