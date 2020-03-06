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مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم 6/3/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج  ليوم 6 مارس 2020 


الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مثالي لتحديد هدفك وتنمية ما تملك وتخطط لمستقبلك بدقة.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية وجرأة في التعبير عن مشاعرك ويعدك الفلك أيضا بأوقات حلوة مع الأحباب.


الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمدك القمر بالنشاط والرغبة في التجويد وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. فلا تتردد في إطلاق أفكارك.


الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك قوة ويساعدك ذلك على إنجاز واجباتك وملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقتك بالآخرين.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: قد تتعرض علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك للمنغصات وعليك بالصبر واعتمد اللباقة.
ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر.




الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: اليوم تميل لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة.
عاطفيا وعائليا: القمر المعاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة وإذا كان هناك لقاء عاطفي أو عائلي عليك أن تنسى المضايقات.


القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يلائمك ويبعث الحماس في قلبك ويحفزك.
عاطفيا وعائليا: يوم مميز يحمل لك الحظ والحب ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.


الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مثالي لتحديد هدفك وتنمية ما تملك وتخطط لمستقبلك بدقة.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية وجرأة في التعبير عن مشاعرك ويعدك الفلك أيضا بأوقات حلوة مع الأحباب.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: القمر معاكس.. كن صبورا وتحكّم في حساسيتك وابتعد عن العصبية.
مهنيا: معاكسة القمر تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك وتركيزك مهما كانت الاستفزازات.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تحقيق مزيد من الانفتاح.
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة إيجابية وتشعر بالسعادة وتنعم بتوافق حقيقي مع محيطك.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وانخفاض طاقتك اليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة وعليك بتنظيم جهودك.
عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تكون أكثر حذرا والزم الكتمان، كما أن ملاحظتك للتفاصيل الدقيقة تجعلك ترى الصورة بوضوح.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
صحيا وعاطفيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالنشاط ويمنحك سحرا وجاذبية.
مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.


السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. واليوم عليك أن تكون حذرا في الحسابات التجارية والمادية وأيضا انتبه في إدارة أمورك المهنية.
عاطفيا واجتماعيا: قد تميل اليوم للتسرع في ردود أفعالك أو مقاومة كل شيء وكل شخص.. حاول أن تكون لبقا ومرنا.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.
عاطفيا واجتماعيا: تعدك الكواكب بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.




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