رسالة خاصة من أحمد حسن إلى حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

وجه أحمد حسن، قائد منتخب مصر ونجم الأهلي والزمالك السابق، رسالة خاصة إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، وذلك بسبب الثنائي أحمد فتحي ومحمد عبدالشافي.





وطالب أحمد حسن بانضمام الثنائي أحمد فتحي ومحمد عبد الشافي لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في تصفيات أمم أفريقيا 2021.





وقال حسن في تصريحات تلفزيونية إن المنتخب يحتاج للاعبين أصحاب خبرات حققوا بطولات من قبل وعلى رأسهم فتحي وعبد الشافي، لأنهما ثنائي خبرة ويشارك باستمرار ويحتاجهما المنتخب المصري.





وطالب حسن، بتأجيل الجولة الثانية والعشرين للدوري المصري، من أجل إتاحة الفرصة لإراحة لاعبي المنتخب قبل المعسكر الذي سينطلق يوم 23 من الشهر الجاري.



