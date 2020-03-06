AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسالة خاصة من أحمد حسن إلى حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
وجه أحمد حسن، قائد منتخب مصر ونجم الأهلي والزمالك السابق، رسالة خاصة إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، وذلك بسبب الثنائي أحمد فتحي ومحمد عبدالشافي.

وطالب أحمد حسن بانضمام الثنائي أحمد فتحي ومحمد عبد الشافي لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية إن المنتخب يحتاج للاعبين أصحاب خبرات حققوا بطولات من قبل وعلى رأسهم فتحي وعبد الشافي، لأنهما ثنائي خبرة ويشارك باستمرار ويحتاجهما المنتخب المصري.

وطالب حسن، بتأجيل الجولة الثانية والعشرين للدوري المصري، من أجل إتاحة الفرصة لإراحة لاعبي المنتخب قبل المعسكر الذي سينطلق يوم 23 من الشهر الجاري.

وأكد أن أحمد حجازي مدافع وست بروميتش، قد لا يلحق بالمعسكر المقبل بسبب الإصابة التي تعرض لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب منتخب مصر يتحدث عن جلسة البدري مع محمد صلاح.. وحقيقة غضب حجازي

حسام البدري يتواصل مع أحمد حجازي بسبب إصابته

نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جمال عبدالحميد: حسام البدري كان «استبن» لـ إيهاب جلال

اهم الاخبار: السعودية تحاصر الكورونا .. الدولار رايح جاى .. الأهلي يطيح بصالح جمعة

جمال عبد الحميد يفتح النار على حسن شحاتة .. تفاصيل

بحبك جدا يا ريس.. أول تعليق من رانيا سائقة الميكروباص بعد استجابة السيسي لمطلبها.. فيديو

أخبار الأهلي اليوم.. منح الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة للزمالك.. مران قوي لفريق الكرة فى بريتوريا

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل