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أخبار البلد

أمطار ورعد .. الأرصاد تعلن عن طقس اليوم الجمعة

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:31 ص
الأرصاد
الأرصاد
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية اليوم الجمعة، طقسا مائلا للدفء نهارًا بارد ليلا، على الوجه البحرى والقاهرة، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة. 

ويكون على سواحل البلاد الشمالية، معتدلا نهارًا باردا ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة  والرياح نشطة، بينما يكون مائلا للحرارة نهارًا على مدن محافظات الصعيد والجنوب يصاحبه نشاط مثيرة للرمال والأتربة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:


القاهرة 21/15
الإسكندرية 20/11
بورسعيد 19/14
رفح 18/12
كاترين 12/9
شرم الشيخ 28/15
الغردقة 27/15
بني سويف 22/12
الأقصر 26/11
أسوان 27/14
الوادي الجديد 26/14
حلايب 25/13
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