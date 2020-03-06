طب حلوان تنظم مؤتمرها الأول حول سلامة المريض.. 18 مارس

تنظم كلية الطب بـ جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، و الدكتور حسام رفاعى نواب رئيس الجامعة المؤتمر السنوى الدولى الاول لكلية الطب بالتعاون مع جامعة موى الكينية بعنوان سلامة المريض يوم ١٨ مارس.





يقام المؤتمر برئاسة الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والذي أوضح أن جلسات اليوم الأول للمؤتمر تتضمن مناقشة عدة محاور منها التعليم الطبي، والبحث العلمى فى مجال البحوث الطبية، بالإضافة لدور كلية الطب فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك دور المستشفيات الجامعية فى خدمة المجتمع المحيط.





وأوضح الدكتور محمد القصاص سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر هذا العام سوف يقام تحت شعار "سلامة المريض"، حيث سيتم مناقشة احتياطات وإجراءات سلامة المرضى في مختلف التخصصات الطبية وذلك بمشاركة معظم الأقسام بكلية الطب جامعة حلوان، حيث تعد سلامة المريض أمر ضروريا وحيويا فى الممارسة الطبية باختلاف تخصصاتها.

وعلى هامش المؤتمر ستقام أنشطة طلابية لطلاب كلية الطب لتبادل الخبرات والمهارات، والتسجيل من خلال هذا الرابط:-



