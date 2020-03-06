الرئيس التشيكي يعلن معارضته لاستخدام العقوبات ضد روسيا

وصف الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، العقوبات الخارجية على روسيا بأنها غير فعالة، معلنًا معارضته لاستخدام هذه الطريقة في التعامل بين الدول.
وقال زيمان - في تصريح نقلته شبكة (روسيا اليوم)، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - إنه عارض دائمًا "ليس فقط العقوبات على روسيا، ولكن أية عقوبات (بشكل عام)؛ لأنني أعتقد أنها غير فعالة".
وأضاف الرئيس التشيكي أن العقوبات فُرضت على كوبا منذ 50 عامًا "إلا أن شيئًا لم يتغير"، موضحًا أنه لو "زار السياح، رجال الأعمال، السياسيون، والطلبة كوبا فإن الوضع في هذا البلد كان سيبدو مختلفًا تمامًا الآن"، مشيرًا إلى أن العقوبات تؤثر على النواحي الاجتماعية، السياسية، والاقتصادية.