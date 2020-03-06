AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الدولة للإعلام: الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة فيما يتعلق بكورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:40 ص
وزير الدولة للإعلام
وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل
Advertisements
أ ش أ
أكد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل أن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة من الناحية الإعلامية مع أزمة ڤيروس كورونا، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعقد اجتماعات لمتابعة الموقف أولًا بأول. 

وقال هيكل - خلال مشاركته في منتدى الشارقة للإعلام أمس /الخميس/ - إن الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء تجرى خلالها مراجعة السيناريوهات والإجراءات المختلفة عند ظهور أي حالة، وكذلك الإجراءات التي يتم اتخاذها في المنافذ والمطارات المختلفة لمتابعة القادمين من خارج مصر. 

وأوضح هيكل أنه مع ظهور أول حالة في مصر جرى الإعلان عنها مباشرة، كما جرى الإعلان عن الحالات التي تم اكتشافها بعد ذلك لأجانب ولمواطن مصري قادم من صربيا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعافي أول حالة حاملة لـ كورونا .. ومصر خالية من الفيروس (وزارة الصحة والصحة العالمية)

مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات وجود كورونا بمصر.. شاهد

أول رد من الصحة والمنظمة العالمية على إصابة فرنسيين بـ كورونا عائدين من مصر

الصحة لـ "صدى البلد": مخاطبة الحكومة الفرنسية للتحقق مما نشر عن إصابة حالتين بفيروس كورونا قادمتين من مصر.. ونسب الشفاء العالمية وصلت لـ 40%

تعليقا على إصابة فرنسيين بكورونا في مصر.. مدبولي: لا نخفي شيئا

رئيس الوزراء يتابع بنفسه إجراءات الحجر الصحي على السائحين القادمين إلى مطار الغردقة.. مدبولي: مصر من أوائل الدول على مستوى العالم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تعرف على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

بحبك جدا يا ريس.. أول تعليق من رانيا سائقة الميكروباص بعد استجابة السيسي لمطلبها.. فيديو

خبراء الطب: تقبيل القطط والكلاب يصبهم بفيروس كورونا

الإمارات توضح حقيقة منع دخول القادمين من مصر

عبدالرحمن السديس يكشف إجراءات جديدة في الحرم لمنع انتشار كورونا.. تعرف عليها

بمناسبة عيد ميلاده الـ34.. هذا سر عشق المصريين لـ شيكابالا.. وقصة هذا اللقب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل