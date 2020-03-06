وزير الدولة للإعلام: الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة فيما يتعلق بكورونا

أكد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل أن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة من الناحية الإعلامية مع أزمة ڤيروس كورونا، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعقد اجتماعات لمتابعة الموقف أولًا بأول.





وقال هيكل - خلال مشاركته في منتدى الشارقة للإعلام أمس /الخميس/ - إن الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء تجرى خلالها مراجعة السيناريوهات والإجراءات المختلفة عند ظهور أي حالة، وكذلك الإجراءات التي يتم اتخاذها في المنافذ والمطارات المختلفة لمتابعة القادمين من خارج مصر.



