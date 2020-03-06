الرنين المغناطيسي في الصحة والدواء..ندوة للبحث العلمى .. 10 مارس

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن قيام اللجنة الوطنية للأدوية بعقد ندوة عن " الرنين المغناطيسي في الصحه والدواء " وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020 بمبنى الأكاديمية، في إطار الاحتفالية بشهر العلوم المصرى ، يفتتح فعاليات الندوة الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمود الماس رئيس اللجنة الوطنية للادوية، مؤكدة الحضور مجانى ومفتوح لجميع الحضور دون تسجيل ولكل الأعمار.





وأوضحت أنه من المعروف أن تحليل طيف الرنين المغناطيسي النووي بسهولة، وغالبًا ما يمكن التنبؤ به للجزيئات الصغيرة، وبذلك فإنه يستخدم في الكيمياء العضوية لتأكيد هوية المادة. فالمجموعات الوظيفية المختلفة ممكنة التمييز بوضوح، والمجموعات الوظيفية المتطابقة مع المركبات المجاورة المغايرة ستعطي إشارات مميزة.





وقد حل طيف الرنين المغناطيسي النووي محل اختبارات الكيمياء الرطبة التقليدية مثل كواشف اللون المستخدمة في تحديد المركبات بلونها. عيب هذه التقنية أنها تتطلب كمية كبيرة نسبيًا، 2-50 ملغ، من المادة النقية مع أنه يمكن استردادها .





وأشارت إلى أن تطبيقات الرنين المغناطيسي النووي هي:





* تحديد بنية وديناميكية وحالة تفاعل والبيئة الكيميائية و البنية الإلكترونية للجزيئات الصغيرة و الكبيرة مثل جزيئات البروتين و الحمض النووي.





* التطبيقات الطبية حيث يستخدم مطيافية الرنين النووي في الطب لتشخيص الأورام واضطرابات الأوعية الدموية والأمراض الأخرى.





* يتزايد استخدام الرنين المغناطيسي النووي في العلوم الهندسية والجيولوجية و الاكتشافات البترولية.