الولايات المتحدة تتعهد باستمرار التزامها بمنع إيران من الوصول للسلاح النووي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه على النظام الإيراني التعاون فورا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





وأضافت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن واشنطن ستبقى ملتزمة بمنع إيران من الوصول للسلاح النووي.





وأشارت إلى أن أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزعجة للغاية لأن إيران لا تزال تكذب بشأن برنامجها للأسلحة النووية.



