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أخبار العالم

الولايات المتحدة تتعهد باستمرار التزامها بمنع إيران من الوصول للسلاح النووي

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:41 ص
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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أ ش أ
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه على النظام الإيراني التعاون فورا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وأضافت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن واشنطن ستبقى ملتزمة بمنع إيران من الوصول للسلاح النووي. 

وأشارت إلى أن أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزعجة للغاية لأن إيران لا تزال تكذب بشأن برنامجها للأسلحة النووية. 

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كل الدول إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية، مبينا أن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية يعد انتهاكا لاتفاقات حظر الانتشار النووي. 
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