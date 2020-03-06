بمناسبة شهر العلوم المصري.."الأمراض المشتركة" ندوة للبحث العلمي..11 مارس المقبل

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن قيام اللجنة الوطنية للكائنات الدقيقة بعقد ندوة عن " الأمراض المشتركة" وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 في إطار الاحتفالية بشهر العلوم المصرى.





يفتتح فعاليات الندوة الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور أحمد جعفر فوزى حجازى رئيس اللجنة الوطنية للكائنات الدقيقة، مؤكدة أن الحضور مجانى ومفتوح لجميع الحضور دون تسجيل ولكل الأعمار.





وتناقش الندوة مشكلة من أخطر المشاكل التي توجه المنظومة الصحية في العصر الحديث، وهى الأمراض المشتركة فتعريف الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان على أنها مجموعة من الأمراض التي تنتقل من الحيوان الي الإنسان وتسبب له إصابات بدرجات متفاوتة وتنتقل بطرق مختلفة، حيث أن هذه الأمراض تنتقل من الحيوان إلي الإنسان بطرق مختلفة، وتكمن خطورة هذه الأمراض في أنها تؤثر على الحالة الصحية للأفراد وتؤثر على الثروة الحيوانية والتى تعد احد مصادر الغذاء للإنسان ولقد زادت حدة وخطورة هذه الأمراض خلال السنوات الماضية بسبب زيادة الطلب على الغذاء (وخاصة الحيواني المصدر) نظرا للزيادة الرهيبة في معدلات النمو السكاني بدون زيادة مقابلة في الثروة الحيوانية وما ترتب عليه من زيادة لحركة نقل الحيوانات بين الدول بل وبين القارات أيضا.





وقد ترتب على ذلك أيضا تغير في أساليب الرعي وأساليب تربية الحيوانات وتغيرت بيئة الحيوان وازداد قربا من الإنسان وتتلازم معه فى البيت مثل الحيوانات الاليفة، وتسبب له إصابات بدرجات متفاوتة وتنتقل بطرق مختلفة ويمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.