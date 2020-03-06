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رياضة

مهاجم المصري: التعادل أمام نهضة البركان حافز للفوز

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، أن مواجهة نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي البطولة الكونفيدرالية مهمة بالنسبة لفريقه، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق الفوز.

وتعادل المصري على ملعبه (2-2) أمام نهضة بركان، يوم الأحد الماضي، في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية.

وقال محمود وادي في تصريحات تليفزيونية: "نتيجة مباراة الذهاب ستمنحنا حافزًا لتحقيق الفوز".

وحول إقامة المباراة في المغرب بدون جماهير قال وادي: "الأمر لا يهمنا كثيرًا، نحن جئنا من أجل الفوز والعبور لنصف النهائي".

وأتم: "نهضة بركان فريق كبير، ونحن مطالبون ببذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والوصول إلى هدفنا".
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