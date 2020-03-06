مهاجم المصري: التعادل أمام نهضة البركان حافز للفوز

أكد محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، أن مواجهة نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي البطولة الكونفيدرالية مهمة بالنسبة لفريقه، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق الفوز.





وتعادل المصري على ملعبه (2-2) أمام نهضة بركان، يوم الأحد الماضي، في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية.





وقال محمود وادي في تصريحات تليفزيونية: "نتيجة مباراة الذهاب ستمنحنا حافزًا لتحقيق الفوز".





وحول إقامة المباراة في المغرب بدون جماهير قال وادي: "الأمر لا يهمنا كثيرًا، نحن جئنا من أجل الفوز والعبور لنصف النهائي".



