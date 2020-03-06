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فن

ببنطلون جينز مقطوع.. زينة تتألق في أحدث جلساتها التصويرية.. شاهد

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:43 ص
زينه
زينه
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور لها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت زينة بإطلالة كاجوال بارتدائها قميص باللون الأبيض، بأكمام طويلة، نعليه بنطال جينز باللون الأزرق الثلجي مقطع من منطقة الركب.

وخطفت زينه الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت زينة على الصورة قائلة "قبل ان نفترض ......تعلم
وقبل ان تحكم .....افهم
وقبل ان تؤذي....الشعر
وقبل ان تتكلم ....فكر
وانا قبل ما انام بأكل أكله حلوه 
مين بيعمل زيي ؟؟".

يذكر أن آخر أعمال زينة هو فيلم "الفلوس"سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم، تامر حسني، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.
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