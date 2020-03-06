بعد تساقط الثلوج عليها.. إسكندرية تتصدر تويتر .. ومغردون: أحلى حاجة فيكي الشتا





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :أ نا بموت يافخري 🥶🥶🥶ثلج بجد🙈‎#اسكندريه.. ‏اسكندرية العشق كله ⛄❄☔.. ‏اجمل وداع للشتا حقيقي ‎#اسكندريه.. ‏اسكندرية العشق كله 😍⛄❄☔..أ حلى صوت تسمعه فى حياتك نقط الميه على زجاج شباكك روعه ‎#اسكندريه.. الشتا بيودعنا⛈💦🥺.. تلج في سيدي بشر... ‏الشتاء احلى فيكى يا حلوه يا اسكندريه اللهم صيبا نافعا ‎#اسكندريه.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اسكندرية تزامنا مع تغير حالة الطقس وسقوط كثيف من الأمطار والثلج على مناطق متفرقة من المحافظة مع موجات رعدية وبرق.