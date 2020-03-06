بعد تساقط الثلوج عليها.. إسكندرية تتصدر تويتر .. ومغردون: أحلى حاجة فيكي الشتا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اسكندرية تزامنا مع تغير حالة الطقس وسقوط كثيف من الأمطار والثلج على مناطق متفرقة من المحافظة مع موجات رعدية وبرق.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :أنا بموت يافخري 🥶🥶🥶ثلج بجد🙈#اسكندريه..اسكندرية العشق كله ⛄❄☔..اجمل وداع للشتا حقيقي #اسكندريه..اسكندرية العشق كله 😍⛄❄☔..أحلى صوت تسمعه فى حياتك نقط الميه على زجاج شباكك روعه #اسكندريه..الشتا بيودعنا⛈💦🥺..تلج في سيدي بشر...الشتاء احلى فيكى يا حلوه يا اسكندريه اللهم صيبا نافعا #اسكندريه.