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محافظات

بعد تساقط الثلوج عليها.. إسكندرية تتصدر تويتر .. ومغردون: أحلى حاجة فيكي الشتا

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:00 ص
الاسكندرية
الاسكندرية
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اسكندرية تزامنا مع تغير حالة الطقس وسقوط كثيف من الأمطار والثلج على مناطق متفرقة من المحافظة مع موجات رعدية وبرق.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :أنا بموت يافخري 🥶🥶🥶ثلج بجد🙈‎#اسكندريه..‏اسكندرية العشق كله ⛄❄☔..‏اجمل وداع للشتا حقيقي ‎#اسكندريه..‏اسكندرية العشق كله 😍⛄❄☔..أحلى صوت تسمعه فى حياتك نقط الميه على زجاج شباكك روعه ‎#اسكندريه..الشتا بيودعنا⛈💦🥺..تلج في سيدي بشر...‏الشتاء احلى فيكى يا حلوه يا اسكندريه اللهم صيبا نافعا ‎#اسكندريه.
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