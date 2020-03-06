مواطن يشكو من عدم قراءة عداد المياه منذ تركيبه وارتفاع الفاتورة

أرسل القارئ سيد محمد سيد المقيم فى 98 شارع البساتين بالقاهرة، شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من عدم قراءة عداد المياه منذ تركيبه فى شهر أكتوبر من العام الماضى.





وقال محمد في شكواه أنا أعاني من ارتفاع فاتورة المياه بسبب عدم قراءة عداد المياه وتم حساب استهلاك المياه عن شهرى يناير وفبراير بمقدار 30 مترا عن كل شهر بدون قراءة العداد.





وأضاف سيد محمد سيد أن منذا أكثر من عام تم تركيب عداد المياه لاحتساب الاستهلاك موضحا أنه منذ هذه الفترة لم يمر الشخص المسئول عن القراءة .





وطالب محمد المسئولين بشركة مياه شرب القاهرة بإرسال أحد المسئولين عن قراءة العداد بشكل شهر ودوري حتى لا يتم عمل قراءة خاطئة.





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