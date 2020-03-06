أهالي قرية أبوسلامة بالشرقية يشكون من تهالك المحول الكهربائى





وقال حسين في شكواه نحن سكان قرية أبو سلامة ببحر البقر بمركز الحسينية التابعة لمحافظة الشرقية نعاني من تهالك المحول الكهربائى بالقرية.





وأوضح محمود حسبو أن اهالي القرية تقدموا بالعديد من الشكاوى لشركة الكهرباء، ولكن دون جدوى، مطالبا بضرورة صيانة المحول حفاظا على أرواح المواطنين.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

أرسل القارئ محمود حسبو شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تهالك المحول الكهربائي بقرية أبو سلامة ببحر البقر بمركز الحسينية التابعة لمحافظة الشرقية.