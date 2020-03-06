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فن

إيمي طلعت زكريا توجه رسالة إلى دنيا سمير غانم.. شاهد

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ايمي طلعت زكريا مع الفنانة دنيا سمير غانم وإيمان السيد وذلك بعد كواليس مسرحيتها لما الزهر يلعب.

وعلقت على الصورة قائلة "نورتينا دودو في المسرح الزهر لما يلعب".

وانهالت التعليقات من متابعيها على الصورة وجاءت التعليقات بين "قمرررات" و "بالتوفيق ان شاء الله" و "الصورة بتنور" و "العسل بزيادة".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.
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