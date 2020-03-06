مواطن يناشد مجلس الوزراء والجمعيات الخيرية لتغيير أدوات جهاز زرع القوقعة لإبن شقيقه

استغاث شريف عبد الغني عبد الحليم من احتياج إبن أخيه عمرو أيمن عبد الغني لتغيير أدوات جهاز السمع المزروع داخل الأذن بعد إجراء عملية زرع قوقعة.

ناشد شريف عبد الغني المسؤولين بمجلس الوزراء والجمعيات الخيرية بتبني حالة إبن شقيقه الذي يحتاج إلي تغيي ر بعض الأدوات المتصلة بالجهاز والتي لم تغير منذ عمل العمليه في 201‪4 حتي الآن مما تسبب له مشاكل في السمع.

وأكد شريف أن هذه الأجهزة لا توجد إلا في شركة الأمير الموجودة بميدان التحرير وأن الشركة تفرض مبالغ مكلفة عند تغيير هذه الأدوات التي تشمل السماعة الخارجية والسلك المتصل بين السماعه الخارجيه و الجهاز المزروع داخل رأسه وشاحن وبطارية السماعة.

وأوضح أن والد الطفل يعمل مكوجي ولا يملك ثمن تغير هذه الأدوات التي تكلف أكثر من 15 ألف جنيه عند تغييرها كاملة والتي تحتاج أن يتم تغير معظمها كل 8 شهور على الاقل.

وطالب شريف أنه يحتاج إلى من يتكفل بحالة الطفل بشراء هذة الأدوات بإستمرار حتى يمارس حياته بشكل طبيعي.

وللتواصل مع الحالة على رقم : 010‪015‪514‪55

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