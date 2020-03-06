AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يناشد مجلس الوزراء والجمعيات الخيرية لتغيير أدوات جهاز زرع القوقعة لإبن شقيقه

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:01 ص
شكاوي مجلس الوزراء
شكاوي مجلس الوزراء
Advertisements
مصطفى كرم

استغاث شريف عبد الغني عبد الحليم من احتياج إبن أخيه عمرو أيمن عبد الغني لتغيير أدوات جهاز السمع المزروع داخل الأذن بعد إجراء عملية زرع قوقعة.

ناشد شريف عبد الغني المسؤولين بمجلس الوزراء والجمعيات الخيرية بتبني حالة إبن شقيقه الذي يحتاج إلي تغيير بعض الأدوات المتصلة بالجهاز والتي لم تغير منذ عمل العمليه في 201‪4 حتي الآن مما تسبب له مشاكل في السمع.

وأكد شريف أن هذه الأجهزة لا توجد إلا في شركة الأمير الموجودة بميدان التحرير وأن الشركة تفرض مبالغ مكلفة عند تغيير هذه الأدوات التي تشمل السماعة الخارجية والسلك المتصل بين السماعه الخارجيه و الجهاز المزروع داخل رأسه وشاحن وبطارية السماعة.

وأوضح أن والد الطفل يعمل مكوجي ولا يملك ثمن تغير هذه الأدوات التي تكلف أكثر من 15 ألف جنيه عند تغييرها كاملة والتي تحتاج أن يتم تغير معظمها كل 8 شهور على الاقل.

وطالب شريف أنه يحتاج إلى من يتكفل بحالة الطفل بشراء هذة الأدوات بإستمرار حتى يمارس حياته بشكل طبيعي.

وللتواصل مع الحالة على رقم : 010‪015‪514‪55

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

مواطن يناشد مجلس الوزراء والجمعيات الخيرية لتغيير أدوات جهاز زرع القوقعة لإبن شقيقه
مواطن يناشد مجلس الوزراء والجمعيات الخيرية لتغيير أدوات جهاز زرع القوقعة لإبن شقيقه
مواطن يناشد مجلس الوزراء والجمعيات الخيرية لتغيير أدوات جهاز زرع القوقعة لإبن شقيقه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: فحص 243 ألف طفل بمبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع

شاهد| قوقعة وسماعة.. مستشفى الشرطة بالعجوزة تنقذ طفلين من فقدان السمع

الداخلية فى يوم .. إحباط تهريب 5 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر برسوم 12 مليون جنيه.. مستشفى الشرطة تنقذ قدم طفل قبل بترها

جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمى لزراعة القوقعة

وزيرة الصحة: فحص 400 ألف طفل بمبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة والبرق والرعد يغزو شوارع الغربية ورفع حالة الطوارئ لتأمين المواطنين

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

أنا آخر من خرج من الحرم .. تعليق مؤثر من أحمد سعد على إخلاء الحرم المكي أثناء أدائه مناسك العمرة

أردوغان يصافح وزير خارجيته بدلا من سيرجي لافروف بعد انتهاء مفاوضات إدلب.. فيديو

رسالة خاصة من أحمد حسن إلى حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

قيام الليل متى يبدأ وكم عدد ركعاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض مميزة وهدايا من شانجي على صيانة سيارة M50S

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه