معرض كتاب القرية ٢٠٢٠ يصل أبنوب

يواصل معرض كتاب القرية ٢٠٢٠ جولاته بأسيوط بعد أن لاقى نجاحات كبيرة في التمساحية والشيخ نجيب بالقوصية وديروط الشريف، فقد شهدت مدينة أبنوب كرنفال ثقافي فني لإقامة معرض كتاب القرية ٢٠٢٠ بمقر مركز شباب أبنوب، والذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى حيث قدم بيت ثقافة أبنوب كرنفال ثقافي فني لافتتاح معرض كتاب القرية ٢٠٢٠ في نسخته الرابعة بمحافظة أسيوط وذلك بناء على رغبة جماهير أبنوب في إقامة مثل هذا الصرح الثقافي.





بحضور مدير عام الثقافة بأسيوط، تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، النائب عبد الكريم محمد زكريا عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والأمنية والتعليمية وكوكبة من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط.





وأكد مدير الفرع الثقافة خلال كلمته أن المعرض يضم العديد من الكتب الهامة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ومجموعة كبيرة الكتب الفائزين بالنشر الإقليمي والذي جاء وفاءا لجمهور أبنوب، وأشار أن الثقافة ترحب بكل المبدعين في كافة المجالات الأدبية والثقافية والفنية، كما نوه عن استمرار فعاليات المعرض على مدار ثلاثة أيام متتالية لتحقيق أكبر استفادة جماهيرية.





قدم بيت ثقافة أبنوب كرنفال فنى ثقافي على هامش المعرض حيث أقيم معرضا للفن التشكيلي للفنان الشاب محمد عوض والذي لاقي إعجاب الجمهور بالإضافة إلى معرض لفن الكاريكاتير للفنان صابر فتحي عبد اللاه، وتفقد الضيوف معرض كتاب القرية وقد أشاد تاج أبو سداح بالموضوعات المتنوعة التي يقدمها المعرض وأنه إضافة حقيقية للثقافة ومنارة ثقافية جديدة.





كما أقيم على هامش الافتتاح احتفالية ثقافية فنية بدأت فعالياتها بالسلام الوطني، أعقبها أمسية شعرية ضمت مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء من أبنوب، منهم الشاعرة زينب أحمد نصر، تلاها فقرة غنائية للفنان ياسر عثمان و الفنان مصطفى حلمي.





اختتمت الاحتفالية بالعرض المسرحى "البحث عن نهاية"، عن نص "ستة شخصيات تبحث عن مؤلف" للكاتب لويجى براندلو النص المسرحي من إعداد أندرو اسحاق، استعراض وتعبير حركي مصطفى غانم، تصميم ديكور هاني محمد، العرض من إخراج أحمد عبد العظيم



