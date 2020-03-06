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رياضة

مدرب اتحاد جدة: غير راض عن الأداء أمام الحزم

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب اتحاد جدة، عدم رضاه عن مستوى فريقه أمام الحزم، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) ضمن مباريات الجولة 21 بالدوري السعودي للمحترفين.

بهذه النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ12، بفارق الأهداف عن الحزم صاحب المركز الـ13.
 
وقال كاريلي في تصريحات تلفزيونية: "أداء الفريق لم يكن بنفس الجودة التي أظهرناها في مباراتي الهلال والشباب بالجولتين الماضيتين، ولسوء الحظ لم نصل للمستوى المأمول، وسنعمل على تحسين أدائنا في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أُفضل اللعب الهجومي، ولم نستغل الفرص الكثيرة التي سنحت لنا لتسجيل هدف ثانٍ".

وزاد: "كان الحزم قريبا من تسجيل هدف ثانٍ، وتحقيق الفوز من ركلة جزاء".

وواصل: "الأهم بالنسبة لي الاستمرار بالنهج التدريبي الذي بدأته مع الفريق، بغض النظر عن ظروف المباراة، فلو دافعت اليوم لكان من الممكن أن نستقبل هدفا ثانيا".

وختم: "مستوانا الليلة متدنٍ، مقارنة بما قدمناه في المباراتين الماضيتين".
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