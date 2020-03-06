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رياضة

في بيان رسمي.. الداخلية التونسية تعلن إجراءات تأمين مواجهة الترجي والزمالك

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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نور عادل
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إجراءات تأمين مواجهة الترجي والزمالك، اليوم الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأولمبي برادس.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنه سيتم فتح أبواب الملعب السّاعة الرابعة مساء، وغلقها في تمام الساعة السابعة، قبل انطلاق المباراة بساعة، مشددة على عدم السّماح بدّخول أي شخص بعد هذا التّوقيت.

وأضاف البيان: "يتعيّن وجوبا على كلّ طفل مصاحبا لوليّه الاستظهار بتذكرة الدّخول الخاصّة به".

ودعت إدارة شرطة المرور، الجماهير الرّياضيّة القاصدة الملعب القدوم في وقت مبكّر؛ لتجنّب الاكتظاظ المروري والوصول في ظروف مريحة.
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