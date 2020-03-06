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منوعات

العنف المنزلي في اليابان يصل لمعدلات قياسية في عام 2019

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشف تقرير ياباني رسمي أن الشرطة قامت بالتحقيق في عدد قياسى من حالات العنف المنزلى في البلاد عام 2019، مما يمثل العام السادس عشر على التوالى الذى يشهد زيادة في هذه النوعية من الحوادث.

وبلغ إجمالى حالات العنف المنزلى 9161 بزيادة 73 حالة عن تلك المسجلة في عام 2018 ، بينما بلغ عدد الاستشارات لضباط الشرطة عن حالات العنف المنزلى المحتملة 82 الف و207 بزيادة بواقع 4725 وفقا لتقرير وكالة الشرطة الوطنية.

وأضاف التقرير أن من بين الحالات التى تم التحقيق فيها تعلقت 8168 حالة باعتداءات بما في ذلك حالات لم تؤد لحدوث إصابات، وكانت هناك ثلاث حالات قتل و110 حالات الشروع في القتل.

ومثلت النساء نسبة 80 في المئة من الاستشارات ومثل الرجال نسبة 80 في المئة من مرتكبى الاعتداءات. ولكن عدد الضحايا من الرجال من حالات الاعتداء المحتملة ارتفع إلى 17815 مقابل 5971 في عام 2014.

ومثلت الشريحة العمرية "الثلاثينيات" نسبة 30 في المئة تقريبا من المعتدين والضحايا وهى أعلى شريحة شهدت الاعتداءات المنزلية في العام الماضى.
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