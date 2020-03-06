الكونغو الديمقراطية تعلن شفاء آخر مريضة بإيبولا

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن آخر مريض بالإيبولا في البلاد أنهى فترة العلاج في أحد المراكز العلاجية فيما يعد خطوة كبيرة نحو الإعلان عن نهاية ثانى موجة تفشى للوباء القاتل في البلاد.





وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في الكونغو الديمقراطية أن المريض سيدة وتم السماح لها بمغادرة المركز العلاجى في بلدة بينى احدى مراكز الوباء .





وأضاف مكتب منظمة الصحة العالمية في بيان له أن 46 شخصا كانوا على اتصال بالمريضة مازالوا قيد الملاحظة للتأكد من عدم معاناتهم من أعراض المرض القاتل.



