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منوعات

الكونغو الديمقراطية تعلن شفاء آخر مريضة بإيبولا

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:34 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن آخر مريض بالإيبولا في البلاد أنهى فترة العلاج في أحد المراكز العلاجية فيما يعد خطوة كبيرة نحو الإعلان عن نهاية ثانى موجة تفشى للوباء القاتل في البلاد.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في الكونغو الديمقراطية أن المريض سيدة وتم السماح لها بمغادرة المركز العلاجى في بلدة بينى احدى مراكز الوباء .

وأضاف مكتب منظمة الصحة العالمية في بيان له أن 46 شخصا كانوا على اتصال بالمريضة مازالوا قيد الملاحظة للتأكد من عدم معاناتهم من أعراض المرض القاتل.

وأشاد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية ماتشيديسو مويتى بالجهود المستمرة للجهات المعنية في الكونغو الديمقراطية في محاربة تفشى إيبولا لكنه دعا لالتزام الحذر واليقظة في الأسابيع القادمة حتى يتم التأكد من القضاء على المرض .
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