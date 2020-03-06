هنفطر إيه النهارده.. برجر خضار وبيتزا بدون عجن

تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التي يحتاج لها، ولذلك نقدم لك طريقة عمل طريقة عمل برجر خضار وبيتزا بدون عجن.
طريقة عمل برجر خضار من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير برجر خضار
1 كوب جزر مبشور
فلفل رومي مبشور
كوسة مبشورة
بصل مبشور
4 ثمرة بطاطس
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة بصل بودرة
بابريكا
نصف كوب دقيق
بيكنج بودر
-للتغطية
نصف كوب بقسماط
2 بيض
زيت للقلى
-للتقديم
خبز كيزر
مايونيز
كاتشاب
مستردة
طريقة تحضير برجر خضار
* تخلط جميع المقادير
* ثم يضنع منها اقراص
* ويغطى بالبيض والبقسماط
* ويقلى زيت قلي أو في الفرن
* ويقدم ساخنا
بيتزا بدون عجن من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير بيتزا بدون عجن
2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
ربع كوب حليب بودرة
ربع كوب زيت
1 ملعقة صغيرة سكر
ملح
ماء للعجن
2 كوب جبن شيدر وموتزاريلا
250 جرام سلامي بقري
نصف كوب زيتون أسود
فلفل اخضر
نصف كوب صلصة بيتزا
زيت لدهن المقلاة
طريقة تحضير بيتزا بدون عجن
* يخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة ملح ثم الزبادي وزيت الزيتون
* تعجن جيدا مع الماء حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة
* تفرد على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة ثم توضع في طاسة مدهونة بالزيت
* يدهن الوجه بالصلصة وعليها شرائح الفلفل الأخضر والمشروم والزيتون والسلامي والجبنة الموتزاريلا