هنفطر إيه النهارده.. برجر خضار وبيتزا بدون عجن

تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التي يحتاج لها، ولذلك نقدم لك طريقة عمل طريقة عمل برجر خضار وبيتزا بدون عجن.





طريقة عمل برجر خضار من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير برجر خضار 1 كوب جزر مبشور فلفل رومي مبشور كوسة مبشورة بصل مبشور 4 ثمرة بطاطس 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة 1 ملعقة صغيرة بصل بودرة بابريكا نصف كوب دقيق بيكنج بودر





-للتغطية نصف كوب بقسماط 2 بيض زيت للقلى





-للتقديم خبز كيزر مايونيز كاتشاب مستردة

طريقة تحضير برجر خضار * تخلط جميع المقادير * ثم يضنع منها اقراص * ويغطى بالبيض والبقسماط * ويقلى زيت قلي أو في الفرن * ويقدم ساخنا





