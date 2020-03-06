على أنغام المزمار والطبل البلدي.. النجم العالمي جيمي جون لوي و ميمونة ندياي يرقصان في مطار الأقصر.. صور وفيديو

استقبلت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الافريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد و المخرجة عزة الحسيني النجم العالمي جيمي جون لوي والفنانة الأفريقية ميمونة ندياي بالطبل البلدي والمزمار لحظة وصولهما لمطار الأقصر .





تفاعل النجمين مع إيقاعات الطبل البلدي ونغمات المزمار ورقصا معبرين عن فرحتهما بالوصول الي مصر ومدينة الأقصر وتحدث النجم العالمي جيمي جون لوي كلمة عبر فيها عن سعادته وشكره للمهرجان .





كما تحدثت أيضا النجمة ميمونة ندياي مؤكدة على سعادتها ومسؤليتها بكونها عضو لجنة تحكيم ومكرمة أيضا وقالت أتمنى أن أكون عند حسن الظن وتحدثت المخرجة عزة الحسيني مع النجم جيمي جون لوي مرحبة به في مصر وفي مهرجان الأقصر.





يذكر أن النجم جيمي جون لوي سيتم تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ويعرض له خلال فعاليات المهرجان فيلمين هو بطلهما كما ستكرم النجمة ميمونة ندياي بالإضافة لكونها عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة .



