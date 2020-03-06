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توك شو

أخصائية تطوير ذات تكشف عن الهدف من مبادرة ميس ماتش.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:08 ص
دعاء علام أخصائي
دعاء علام أخصائي تطوير الذات
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محمود محسن
كشفت دعاء علام أخصائي تطوير الذات،عن إطلاق مبادرة باسم "ميس ماتش"،لافتا إلى أن الهدف منها أن يخالف الشخص أي شئ غير راغب في القيام به وقد يكون غير مفيد له والسعي نحو القيام بأشياء يرغب بها وتفيده في حياته. 

وأضافت دعاء علام ،خلال برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن هناك ظاهرة سلبية في مجتمعنا وعانينا منها لفترات طويلة وهي التقليد الأعمى دون التفكير وتمثل ثقافة الأغلبية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون تلك الثقافة ضارة للعديد من الأشخاص. 

وتابعت أخصائي تطوير الذات أن تلك المبادرة تسعى لكسر الثوابت التي  نشأنا عليها ومن الممكن ان تكون تلك الثوابت غير مفيدة ومؤكدة أن هذا العام كانت بداية تلك المبادرة.

وأشارت دعاء علام إلى أن هناك مثال قوي وهو الثانوية العامة، ويجب على الآباء التوصيل لأبنائهم أنها مرحلة مثل اى مرحلة دون الضغط على اولادهم بدخول كلية معينة حتى لا يتعرضوا لكبت وضغوط كبيرة. 
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