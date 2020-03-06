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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات أسرة مصري توفي في السعودية

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:40 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة إجراءات دفن المواطن المصري محمود محمد محمد عوض، الذي وافته المنية بمنزلة بالعاصمة السعودية، فضلا عن متابعة مستحقات أسرته لدى صاحب العمل والإفادة بالنتيجة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة،إنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي في هذا الخصوص أفاد المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، بأنه بالتنسيق مع الشؤون القنصلية بالسفارة، تم إنهاء إجراءات دفن المواطن المصري محمود محمد محمد عوض، من محافظة بني سويف مركز إهناسيا قرية النويرة، والذي كان يقيم بحي الملز بالرياض ويعمل بشركة الدفة للشماغ وتوفي داخل سكنه.

ونوه إلى أن جيرانه علموا بوفاته عندما لاحظوا غيابه ووجود سيارته أمام مسكنه، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي وجدته متوفيا داخله، وتم الانتهاء من إجراءات الدفن على أن تكون صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة  بمسجد الراجحي، وسيتم الدفن بمقابر النسيم بالرياض.

وسوف يقوم مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقاته لدى الشركة لتحصيلها وإرسالها إلى ورثته.

 

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