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ديني

موضوع خطبة اليوم الجمعة حول القيم الإنسانية

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:32 ص
موضوع خطبة اليوم
موضوع خطبة اليوم الجمعة حول القيم الإنسانية
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محمود ضاحي
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن خطبة الجمعة سيتم ترجمتها إلى 18 لغة أجنبية إلى جانب ترجمتها بلغة الإشارة.

وأكد وزير الأوقاف أن ترجمة خطبة الجمعة يأتى فى إطار واجب الوزارة التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.

وأوضح وزير الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة (القيم الإنسانية فى سورة الحجرات) يتناول من خلال سورة الحجرات التأسيس لمجتمع إنسانى راقٍ، حيث إنها أرست مجموعة من القيم والأخلاق، منها: التبين والتثبت فى الأمور كلها، وخاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق بشئون الناس، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، ومنها: البعد عن الغيبة، يقول تعالى : {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ}، بل إن الإنسان مطالب بأن يرد عن عرض أخيه، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

وأكد أن من أعظم القيم التى دعت إليها سورة الحجرات إعلاء مبدأ الأخوة والإصلاح بين الناس، حيث يقول الحق سبحانه: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، فالإصلاح من أعظم القيم التى دعت إليها السورة الكريمة، والتى يدعو إليها ديننا الحنيف الذى يؤسس لمجتمع إنسانى متماسك متسامح، ويعمل على إرساء قيمة العيش المشترك فى جو من الألفة والتقارب، بعيدا عن التنازع، وهو علاج لكل مَوَاطن النزاع والخلاف

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