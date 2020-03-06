التعليم العالي تعلن حصول معمل الحجوم وانسياب الموائع بالمعهد القومي للمعايرة على الاعتماد



وأشار التقرير إلى أن حصول المعمل على الاعتماد يأتي ضمن خطة المعهد الاستراتيجية 2030 للتوافق مع أعلى معايير الجودة القومية والعالمية التي تهدف إلى تحرير التجارة العالمية؛ ليتسم المنتج المصري بأعلى معايير الدقة وجعله منافسا في الأسواق العالمية.



جدير بالذكر أن اعتماد معمل الحجوم وانسياب الموائع يأتي فى إطار جهود المعهد القومي للمعايرة، لتحسين دقة الاختبارات داخل معامل شركات الأدوية في القطاع الصيدلي بصورة خاصة والطبي بصورة عامة؛ بهدف توفير قياسات مرجعية في المدى من 2 ميكرومتر حتى 2000 مللي متر مما يوفر التكلفة والوقت في معايرة أجهزة المعامل للشركات والمصانع ذو الطبيعة الخدمية للمواطنين والحصول على منتج صنع في مصر.

