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تعليم

التعليم العالي تعلن حصول معمل الحجوم وانسياب الموائع بالمعهد القومي للمعايرة على الاعتماد

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:45 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول حصول معمل الحجوم وانسياب الموائع على الاعتماد طبقا للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 17025 لسنة 2017 والخاصة باعتماد المعامل التي تجري عمليات القياس والمعايرة بأعلى معايير الدقة من المكتب الوطني للاعتماد.

وأشار التقرير إلى أن حصول المعمل على الاعتماد يأتي ضمن خطة المعهد الاستراتيجية 2030 للتوافق مع أعلى معايير الجودة القومية والعالمية التي تهدف إلى تحرير التجارة العالمية؛ ليتسم المنتج المصري بأعلى معايير الدقة وجعله منافسا في الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن اعتماد معمل الحجوم وانسياب الموائع يأتي فى إطار جهود المعهد القومي للمعايرة، لتحسين دقة الاختبارات داخل معامل شركات الأدوية في القطاع الصيدلي بصورة خاصة والطبي بصورة عامة؛ بهدف توفير قياسات مرجعية في المدى من 2 ميكرومتر حتى 2000 مللي متر مما يوفر التكلفة والوقت في معايرة أجهزة المعامل للشركات والمصانع ذو الطبيعة الخدمية للمواطنين والحصول على منتج صنع في مصر.
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