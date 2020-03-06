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جثث تحت الأنقاض .. تفاصيل انهيار عقار من 5 طوابق في باكستان.. شاهد

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز ، مقطع فيديو عن تفاصيل انهيار عقار من 5 طوابق في باكستان يخلف 10 قتلى .

حيث أدى انهيار عمارة مكونة من خمسة طوابق في مدينة كراتشي الباكستانية إلى مصرع 10 أشخاص، و33 جريحا وصفت إصاباتهم بالخطيرة. 

وقد استمرت عمليات البحث تحت أنقاض المبنى المنهار، في محاولة لاستخراج القتلى، واحتمال إنقاذ أشخاص محاصرين تحته.

يذكر أن رماد  بركانى كثيف قد  غطي مناطق واسعة حول بركان ميرابي بإندونيسيا. 

وغطى الرماد البركاني مساحات واسعة من التجمعات السكانية والأراضي الزراعية القريبة من جبل ميرابي الواقع في جزيرة جاوة الإندونيسية.





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