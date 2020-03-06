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أخبار البلد

القوى العاملة بالإسماعيلية تنظم ندوة للتوعية بالصحة الإنجابية للمرأة

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:46 ص
القوى العاملة
القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ندوة تحت عنوان "الصحة الإنجابية"  بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة قناة السويس، تحت رعاية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في إطار نشر التوعية الصحية للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وصرح ياسر سعيد مدير المديرية، بأن الندوة استهدفت العاملين بالمديرية للتوعية بالصحة الإنجابية للمرأة، وقد حاضر فيها كل من الدكتورة هناء قاسم ، والدكتورة سمر محمد المدرس بكلية التمريض جامعة قناة السويس.

وتمت الإجابة على استفسارات وأسئلة الحضور، ووجه مدير المديرية الشكر لكلية التمريض لدعمها الدائم لندوات التوعية الصحية في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع المديرية.

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