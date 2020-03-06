رعاية الطلاب بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية تتجاهل أوائل الطلبة

سادت حالة من الاستياء بين أولياء أمور أوائل الطلبة بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية بسبب تجاهل رعاية شئون الطلاب لهم أثناء إجراء مسابقة أوائل الطلبة بمعهد فتيات الخارجة.

وأكد أوائل الطلبة أن رعاية شئون الطلاب تجاهلتهم تماما ولا تعير لهم أي اهتمام حتى أن وجبة الغداء المفترض ان يتم توفيرها لهم ضمن الحسابات الخاصة التي تم التصديق عليها من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف أجبر الطلاب على شرائها على نفقتهم الخاصة الأمر الذي أثار استياء الطلاب وأولياء الأمور.

وتقدم أولياء الأمور بمذكرة لوكيل مجلس الآباء والمعلمين بمنطقة الوادي الجديد الازهرية تطالب بحقوق أبنائهم المهضومة من قبل رعاية شئون الطلاب بالمنطقة .

من جانبه أكد محمد منصور وكيل مجلس الآباء والمعلمين بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، أنه تم رفع مذكرة لفضيلة الشيخ علي خليل مدير عام قطاع المعاهد الأزهرية بشأن التجاوزات والسلبيات التي تتم داخل معاهد المنطقة .

وأوضح منصور أنه لم يتم صرف أي بدلات أو تنقلات خاصة بمجلس الآباء والمعلمين، فضلا عن تجاهل المنطقة لادارة الفرافرة التعليمية ولم يخطروها بمسابقة أوائل الطلبة في التيرم الأول حرصا منهم على عدم صرف بدلات وانتقالات .

وتساءل وكيل مجلس الآباء والمعلمون إذا لم يتم صرف البدلات في أوجه صرفها فأين يتم صرفها، مطالبا فضيلة شيخ الأزهر بالتحقيق العاجل في هذه الموضوعات.

وأوضح منصور أنه اتصل أكثر من مرة برئيس مجلس الأمناء والمعلمين الشيخ أحمد رضوان مدير عام المنطقة ولم يتم الرد الامر الذي أدى به إلى رفع المذكرة إلى مدير قطاع المعاهد الأزهرية.

وناشد وكيل مجلس الآباء والمعلمين فضيلة شيخ الأزهر بالتدخل العاجل للوقوف على التجاوزات التي تتم بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية .

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