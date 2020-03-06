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محافظات

إخلاء الأرصفة ولون موحد.. محافظ القاهرة يتفقد استعدادات نقل المومياوات الملكية

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءة المسار الذي ستسلكه المومياوات الملكية عند خروجها من المتحف المصرى بالتحرير حتى وصولها لمتحف الحضارات بالفسطاط .

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة كوبري الملك خالد واستعدال أسواره  والستائر المعدنية الخاصة به وتوحيد شكلها مع إعادة طلائها بلون واحد .

كما شدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من طلاء كافة الأسوار على طول المسار ورفع كفائتها مع إزالة أي تشوهات أو كتابات عليها و طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق المؤدي إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة.

وأثناء الجولة توقف محافظ القاهرة لمشاهدة أعمال تجميل أسوار المدارس المطلة على الكورنيش بمنطقة مصر القديمة والتى يقوم بها طلاب إدارة مصر القديمة التعليمية بدعم من المجتمع المدنى رغبة منهم فى المساهمة فى هذا الحدث الهام حيث يشارك الطلاب الموهوبين بأعمال الرسم تحت إشراف مدرسى التربية الفنية بالتعاون مع قصور الثقافة ويقدم المجتمع المدنى الأدوات الخاصة بالرسم كالفٌرش والألوان والدهانات بالمجان .

رافق المحافظ  في جولته م . جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومديري مديريات الإسكان والطرق ورئيس هيئة النظافة ورئيس حي مصر القديمة .
إخلاء الأرصفة ولون موحد.. محافظ القاهرة يتفقد استعدادات نقل المومياوات الملكية
إخلاء الأرصفة ولون موحد.. محافظ القاهرة يتفقد استعدادات نقل المومياوات الملكية
إخلاء الأرصفة ولون موحد.. محافظ القاهرة يتفقد استعدادات نقل المومياوات الملكية
إخلاء الأرصفة ولون موحد.. محافظ القاهرة يتفقد استعدادات نقل المومياوات الملكية
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