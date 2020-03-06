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مرأة

فى اليوم العالمى لأطباء الأسنان.. 5 نصائح لاختيار الدكتور المناسب

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:14 ص
اليوم العالمى لأطباء
اليوم العالمى لأطباء الأسنان
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هاجر هانئ
يصادف 6 مارس من كل عام  اليوم العالمى لأطباء الأسنان،  فلا ينتظر البعض أن يشعر بألم فى الأسنان لاختيار الطبيب جيد فقد يحتاج الكثير من الأشخاص إلى الذهاب لطبيب اسنان من حين لآخر للاطمئنان على صحة الأسنان.

يعد اختيار أطباء الأسنان من الأمور الصعبة التى تواجه الكثير من الأشخاص، لذا كشف موقع"humana" بعض الأسس التى تساعدك فى اختيار طبيب الأسنان بكل سهولة، و تتمثل فى ...

-يفضل اختيار طبيب الأسنان من له خلفيه واسعه بالجراحة ايضا بتركيب الأسنان
-عليكم في بادئ الأمر اختيار مجموعة الأطباء الذين يبدون لكم ذوي مهنية جيدة، ومن ثم التفكير في التوفير، عند المقارنة بين الأطباء المهنيين.
-ينصح باختيار طبيب الأسنان الذي تشعر بالراحة معه
-لابد من اختيار طبيب الأسنان القريب من السكن حتى تستطيع الوصول إليه بسرعة عند حدوث وضع طارئ
- اختيار طبيب الأسنان ذا سمعة جيدة من حيث المهنية و النظافة لأنها أمر ضرورى لابد من ملاحظته.


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