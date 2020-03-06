لاعب الأهلي السابق يحذر لاعبي الزمالك قبل مباراة الترجي.. فيديو

أكد عبدالله فاروق لاعب النادى الأهلي السابق مدرب فريق 2004 بالنادي صعوبة مواجهات الأندية المصرية مع أندية شمال افريقيا مشيرا إلى أن فوز الزمالك على الترجي بمواجهتي السوبر الأفريقي ومباراة الذهاب بدوري أبطال أفريقيا ستجعل مواجهة اليوم صعبة.





وأضاف فاروق خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أنه من المتوقع ان يشهد لاعبي الزمالك أجواء استفزازية من الجماهير التونسية، و على لاعبي الزمالك التعامل بهدوء والتحلي بالثبات الانفعالين.





وتابع لاعب النادي الأهلي السابق أنه على لاعبي الزمالك تأمين الجانب الدفاعى والسعي لخطف هدف يربك حسابات الفريق التونسي لأن الترجي سيلعب بحماس كبير، مؤكدا ان كارتيرون من الممكن ان يلجأ لنفس تشكيل مباراة الذهاب في ظل انسجام بين اللاعبين وتنفيذ الجانب الخططى.





وقال مدرب فريق 2004 بالنادي الأهلي: "أتمنى من المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر أن يبدأ بالمهاجم السنغالي أليو بادجي خلال لقاء العودة أمام صنداونز الجنوب أفريقي لأنه اسرع وأقوى وفنياته قد تكون اعلى من مروان محسن وسيسبب قلق لمدافعى صنداونز".



