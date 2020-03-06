الكشف المجاني على 1419 مواطنا بقرية المالكى بأسوان.. صور

تواصل مديرية الصحة بأسوان تنظيم قوافلها الطبية المجانية، حيث نظمت قافلة على مدار يومين فى قرية المالكى التابعة لمركز نصر النوبة.

ونجحت القافلة الطبية فى إجراء الكشف المجاني لـ 1419 مواطنًا من أهالي القرية وسط مشاركة كبيرة منهم للاستفادة من التخصصات الطبية المختلفة التى توفرها القافلة.

ومن جهته، أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة أن هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة )، وأن فعاليات هذه القوافل تهدف إلى توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.

وأشار "حنفى"، إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

ولفت إلى أن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، إلى جانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 387 سيدة بالمكان حيث تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان .

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