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اقتصاد

إنجاز ١٣٣٧وصلة مياه للأسر الأشد احتياجا بالمنيا خلال فبراير

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:07 ص
وصلة مياه
وصلة مياه
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أنه فى إطار التوجهات العامة للدولة فى رفع الأعباء عن كاهل الأسر الأشد احتياجا وتعليمات كلا من  اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بسرعة إنجاز هذه والتوصيلات فإن الشركة  نجحت خلال شهر فبراير الجاري من تنفيذ عدد ١٣٣٧مياه وصلة مياه للأسر الأشد احتياجا بمركز بنى مزار  بالمنيا.

وأضاف الشهاوى أن هذه التوصيلات تمت فى إطار البروتوكول إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة وعدد من الجمعيات حيث تم تنفيذها بقرى القيس وشلقام وبنى على وصندوق وبنى صامت وابوجرج بمبلغ ٣ملايين و٩٢٨ ألف جنيه. 

وأكد، الشهاوى، أنه كلف القطاع المالى والتجارى بالشركة بتسهيل إجراءات التوصيل للأسر الأشد احتياجا وسرعة إنجاز التوصيلات عن طريق قطاعي المياه والصرف بالشركة وأن الشركة على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل المحافظة.

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